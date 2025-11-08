*Giá cà phê hôm nay ổn định sau chuỗi nhiều phiên tăng mạnh, duy trì ở vùng đỉnh 103.500 - 103.800 đồng/kg.
Ghi nhận tại Đắk Lắk, thương lái thu mua cà phê ở mức 103.800 đồng/kg, không đổi so với hôm qua; ở Gia Lai duy trì 103.600 đồng/kg, trong khi ở Lâm Đồng ổn định ở mức 103.500 đồng/kg.
Diễn biến đi ngang ở vùng giá cao được đánh giá là tín hiệu tích cực với người trồng cà phê, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh nhờ lực đẩy từ thế giới.
|Bản tin nông sản hôm nay (11-8): Giá cà phê ổn định ở vùng đỉnh, hồ tiêu tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang quanh mốc 103.500 - 104.000 đồng/kg trước khi có đợt điều chỉnh mới, tùy thuộc vào tín hiệu từ các sàn kỳ hạn quốc tế và diễn biến thời tiết tại vùng sản xuất.
*Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng, nhiều địa phương chạm mốc 142.000 đồng/kg. So với hôm qua, bình quân giá tại các vùng trọng điểm tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên khoảng 140.800 đồng/kg.
Tại Gia Lai, mức thu mua hồ tiêu đạt 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Ở TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá cũng tăng tương tự.
Ở Tây Nguyên, giá hồ tiêu ở Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng cán mốc 142.000 đồng/kg, hiện là mức cao nhất cả nước. Đà tăng đều tại nhiều địa phương phản ánh nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp và thương lái vẫn mạnh, đặc biệt khi các đơn hàng xuất khẩu cuối năm đang được ký kết.
Nguyên nhân khiến giá tiêu giữ được sức tăng là do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu phục hồi rõ rệt. Thêm vào đó, nhiều nông hộ chủ động găm hàng chờ giá cao hơn, làm giảm lượng hàng ra thị trường.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở mức cao: Loại 500 g/l đạt 6.240 USD/tấn (164.736 đồng/kg), loại 550 g/l đạt 6.370 USD/tấn (168.168 đồng/kg), tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn (236.280 đồng/kg).
Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 145.046 tấn hồ tiêu, kim ngạch 988 triệu USD. Dù sản lượng giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, giá trị vẫn tăng 29,3% nhờ giá bán bình quân cao hơn.
*Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
|Giá lúa gạo hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn
Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 7 năm 2025 đạt 750 nghìn tấn, kim ngạch 366,1 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 5,5 triệu tấn, thu về 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về lượng nhưng giảm 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4%.
VIỆT CHUNG