*Giá cà phê hôm nay ổn định sau chuỗi nhiều phiên tăng mạnh, duy trì ở vùng đỉnh 103.500 - 103.800 đồng/kg.

Ghi nhận tại Đắk Lắk, thương lái thu mua cà phê ở mức 103.800 đồng/kg, không đổi so với hôm qua; ở Gia Lai duy trì 103.600 đồng/kg, trong khi ở Lâm Đồng ổn định ở mức 103.500 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang ở vùng giá cao được đánh giá là tín hiệu tích cực với người trồng cà phê, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh nhờ lực đẩy từ thế giới.

Bản tin nông sản hôm nay (11-8): Giá cà phê ổn định ở vùng đỉnh, hồ tiêu tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn



Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang quanh mốc 103.500 - 104.000 đồng/kg trước khi có đợt điều chỉnh mới, tùy thuộc vào tín hiệu từ các sàn kỳ hạn quốc tế và diễn biến thời tiết tại vùng sản xuất.