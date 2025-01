Bản tin nông sản hôm nay (11-1): Giá cà phê tăng

Trong khi giá hồ tiêu có xu hướng bình ổn, thì giá cà phê trong nước có xu hướng phục hồi, tăng nhẹ sau thời gian giảm mạnh. *Theo thông tin từ giacaphe.com, giá cà phê trong nước sau khi giảm mạnh vào phiên giao dịch hôm qua, thì sáng nay đã ghi nhận có sự tăng nhẹ, ở mức trung bình 119.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 119.500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 119.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 118.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 119.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 119.200 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Trên sàn London, giá cà phê Robusta được ghi nhận đã giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, mức giảm dao động từ 11 - 13 USD/tấn, với giá giao hàng tháng 3-2025 là 4.966 USD/tấn (giảm 13 USD/tấn), giá giao hàng tháng 5-2025 là 4.879 USD/tấn (giảm 12 USD/tấn), tháng 7-2025 là 4.794 USD/tấn (giảm 12 USD/tấn) và tháng 9-2025 là 4.710 USD/tấn (giảm 11 USD/tấn). Ảnh minh họa / chinhphu.vn Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng, với mức tăng từ 3.55 - 5.35 cent/lb. Giá giao hàng tháng 3-2025 là 323,85 cent/lb (tăng 5,35 cent/lb), tháng 5-2025 là 319,80 cent/lb (tăng 5,10cent/lb), tháng 7-2025 là 313,60 cent/lb (tăng 4,30 cent/lb) và tháng 9-2025 là 306,35 cent/lb (tăng 3,55 cent/lb). Tương tự, giá cà phê Arabica từ Brazil cũng ghi nhận tăng giá ở mức từ 4,85 - 6,55 USD/bao 60kg, dao động từ 378,50 - 404,05 USD/bao. Kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 404,05 USD/bao (tăng 6.55 USD/bao), kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 400 USD/bao (tăng 4,85 USD/bao), kỳ tháng 7-2025 là 390,40 USD/bao (tăng 5,70 USD/bao), kỳ tháng 9-2025 là 378,50 USD/bao (tăng 6.50 USD/bao). *Giá hồ tiêu hôm nay Sau phiên đồng loạt giảm giá sâu, thị trường hồ tiêu trong nước ổn định trở lại, có xu hướng đi ngang. Hiện, giá hồ tiêu thu mua ở các địa phương trung bình 148.000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk ổn định sau phiên giảm giá sâu trước đó. Hiện, giá hồ tiêu đang được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg; giá hồ tiêu ở tỉnh Đắk Nông thu mua ở mức 148.000 đồng/kg. Riêng giá hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước nhỉnh hơn, được thu mua cùng mức giá 149.000 đồng/kg. Theo thống kê, sau nhiều ngày tăng liên tiếp của thị trường trong nước, giá hồ tiêu điều chỉnh quay đầu giảm mạnh. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.841 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với phiên giao dịch trước; giá hồ tiêu trắng Muntok được thu mua với giá 8.953 USD/tấn. Thị trường hồ tiêu Malaysia sau nhiều phiên tăng mạnh, đã ổn định và đang neo ở mức cao. Hiện, giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 11.100 USD/tấn. Trong khi đó, giá hồ tiêu ở Brazil tiếp tục neo ở mức cao, hiện ở mức 6.350 USD/tấn. *Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm nhẹ với mặt hàng gạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua, IR 50404 giá ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 7.200 - 7.500 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 7.200 - 7.500 đồng/kg, lúa OM 380 dao động 7.000 - 7.200 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg. Trên thị trường gạo, ghi nhận tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp, giao dịch trầm lắng, giá tăng nhẹ, lượng về ít, ít gạo đẹp. Bên cạnh đó, thị trường nếp không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (khô) 9.600 - 9.800 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Trên thị trường gạo, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 10.550 - 10.700 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 xuống mức 12.500 - 12.650 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với ngày hôm qua. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 6.200 - 9.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm OM 5451 ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg; giá cám khô lên mức 6.300 - 6.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày hôm qua. THẾ TRUYỀN