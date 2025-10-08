Theo đó, giá cà phê hôm nay tăng thêm 2.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 103.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 103.500 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 103.600 đồng/kg; tại Đắk Nông hôm nay 104.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay cũng tăng mạnh. Cụ thể trên sàn London, sáng nay, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, dao động 3.368-3.561 USD/tấn.

Bản tin nông sản hôm nay (10-8): Giá cà phê, hồ tiêu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: quocte.vn



Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 3.561 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 3.510 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 3.444 USD/tấn, tháng 3-2026 là 3.396 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.368 USD/tấn.