Theo đó, giá cà phê hôm nay tăng thêm 2.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 103.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 103.500 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 103.600 đồng/kg; tại Đắk Nông hôm nay 104.000 đồng/kg.
Giá cà phê thế giới hôm nay cũng tăng mạnh. Cụ thể trên sàn London, sáng nay, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, dao động 3.368-3.561 USD/tấn.
|Bản tin nông sản hôm nay (10-8): Giá cà phê, hồ tiêu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: quocte.vn
Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 3.561 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 3.510 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 3.444 USD/tấn, tháng 3-2026 là 3.396 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.368 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng sớm 10-8 tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 281.95-309.35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 309.35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 302.40 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 293.65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 287.50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 281.95 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 344.60-386.70 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 386.70 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 367.00; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 365.85 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 344.60 USD/tấn.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1,05 triệu tấn, tương ứng giá trị vượt 6 tỉ USD, vượt cả tổng giá trị cả năm 2024.
*Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông tăng mạnh so với hôm qua, hiện giá 142.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tăng so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg; tại Đồng Nai duy trì ổn định và tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 140.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng 142.000 đồng/kg.
Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng so với phiên trước, duy trì ở mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua. Mức giá bình quân tại các địa bàn trọng điểm đạt 140.800 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Thị trường hồ tiêu thế giới hôm nay duy trì ổn định và tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.147 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.991 USD/tấn.
Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.
Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.
Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.
VIỆT CHUNG