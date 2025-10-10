Bản tin nông sản hôm nay (10-10): Giá cà phê, hồ tiêu bật tăng

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.000 - 115.000 đồng/kg, tăng trở lại khoảng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 114.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg.
* Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh cục bộ so với hôm qua. Hiện giá hồ tiêu ở mức 146.000 - 149.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai cũng không thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 148.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 149.000 đồng/kg, tăng mạnh tới 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Tương tự, giá hồ tiêu hôm nay tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.
* Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sáng 10-10, giá lúa gạo đi ngang ngày thứ ba liên tiếp. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 380 được thu mua trong khoảng 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo OM 5451 ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg. Các mặt hàng phụ phẩm cũng ổn định, tấm OM 5451 dao động 7.250 - 7.350 đồng/kg, còn giá cám ở mức 6.700 - 6.800 đồng/kg.
Tại An Giang, lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) cùng dao động từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; IR 50404 (tươi) 5.000 - 5.200 đồng/kg; OM 5451 (tươi) 5.400 - 5.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 6.000 - 6.200 đồng/kg; OM 308 5.700 - 5.900 đồng/kg. Hoạt động giao dịch tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp hay Cà Mau vẫn chậm, lượng lúa vãn đồng nên thương lái mua yếu, giá duy trì ổn định.
Trên thị trường gạo thành phẩm, giá bán lẻ tại các chợ hầu như không thay đổi. Gạo Nàng Nhen được niêm yết cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg; các loại gạo thơm Thái, gạo Nhật, gạo Sóc Thái giữ giá từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), việc giá lúa gạo trong nước giữ ổn định giúp thương lái thuận lợi hơn trong việc thu mua và tạo điều kiện cho nông dân chủ động chuẩn bị vụ mùa mới. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu đang có dấu hiệu biến động, ảnh hưởng tới tâm lý người sản xuất.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 10-10 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các chủng loại. Theo VFA, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam ở mức 374 - 378 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn; trong khi gạo Jasmine mất tới 5 USD/tấn, xuống còn 486 - 490 USD/tấn. Riêng gạo thơm 5% tấm giữ nguyên ở mức 430 - 450 USD/tấn.
Một số loại gạo khác biến động nhẹ: Gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, lên 312 - 316 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 440 - 465 USD/tấn. Sự chênh lệch giữa các loại gạo phản ánh tác động từ biến động thương mại toàn cầu và chính sách nhập khẩu của các quốc gia trong khu vực.
