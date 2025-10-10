Bản tin nông sản hôm nay (10-10): Giá cà phê, hồ tiêu bật tăng

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.000 - 115.000 đồng/kg, tăng trở lại khoảng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 114.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg.