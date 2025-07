Bản tin nông sản hôm nay (1-7): Giá hồ tiêu tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua, hiện ở mức 94.200 - 94.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.500 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng 94.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua, ở mốc 94.400 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 94.200 đồng/kg.

So với đầu tháng 5 đến nay, giá cà phê tại Việt Nam đã giảm gần 28%, tương đương 36.000 - 36.300 đồng/kg. Đây là mức sụt giảm mạnh, phản ánh rõ tác động từ tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi rõ ràng.

VIỆT CHUNG