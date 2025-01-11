Bản tin nông sản hôm nay (1-11): Giá hồ tiêu, cà phê bình ổn

* Giá hồ tiêu hôm nay (1-11) trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Tổng kết tháng 10-2025, giá hồ tiêu khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông và Bình Phước đi ngang. Trong khi đó, các địa phương khác giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg: Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng): 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Gia Lai: 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai: 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh): 145.000 đồng/kg; tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai): 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.