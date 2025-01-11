Bản tin nông sản hôm nay (1-11): Giá hồ tiêu, cà phê bình ổn

* Giá hồ tiêu hôm nay (1-11) trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.
Tổng kết tháng 10-2025, giá hồ tiêu khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông và Bình Phước đi ngang. Trong khi đó, các địa phương khác giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg: Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng): 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Gia Lai: 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai: 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh): 145.000 đồng/kg; tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai): 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.
|Ảnh minh họa: TTXVN
*Giá cà phê hôm nay (1-11) trong khoảng 115.800 - 117.200 đồng/kg.
Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng): 115.800 đồng/kg; khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk): 117.000 đồng/kg; Ea H'leo, Buôn Hồ: 117.000 đồng/kg; Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng): 117.200 đồng/kg; Gia Nghĩa, Đắk R'lấp: 117.100 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá cà phê 116.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 116.600 đồng/kg; Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi): 116.700 đồng/kg.
*Giá lúa gạo hôm nay (1-11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 18 (tươi) dao động 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Với mặt hàng gạo, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555: 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo: 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504: 7.700 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18: 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380: 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504: 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380: 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504: 9.500 - 9.700 đồng/kg.
VIỆT CHUNG