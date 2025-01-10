Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 116.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.300 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đóng cửa ở mức ở 4.262 USD/tấn, tăng 1,82% (76 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 1,84% (77 USD/tấn), đạt 4.251 USD/tấn.