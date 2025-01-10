Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

01/10/2025 09:03

Giá cà phê hôm nay ghi nhận mức giảm của cà phê trong nước.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 116.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.300 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đóng cửa ở mức ở 4.262 USD/tấn, tăng 1,82% (76 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 1,84% (77 USD/tấn), đạt 4.251 USD/tấn.

Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: TTXVN 

*Theo khảo sát, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm trong nước ghi nhận mức giảm mạnh. Bình quân giá tiêu chỉ còn 146.700 đồng/kg, thấp hơn 2.300 đồng so với ngày 30-9.

Cụ thể, Gia Lai hiện giao dịch ở mức 146.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng. Giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 3.000 đồng xuống 147.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết, giá tiêu đen Lampung Indonesia được báo giá ở mức 6.979 USD/tấn, giảm 0,07% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6.500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.600 - 6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

VIỆT CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan. 

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-tin-nong-san-hom-nay-1-10-gia-ca-phe-va-ho-tieu-dong-loat-giam-848558
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-tin-nong-san-hom-nay-1-10-gia-ca-phe-va-ho-tieu-dong-loat-giam-848558
Đọc tiếp
Giá cả thị trường
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Kinh doanh
              Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO