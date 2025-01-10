Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 116.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.300 đồng/kg.
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đóng cửa ở mức ở 4.262 USD/tấn, tăng 1,82% (76 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 1,84% (77 USD/tấn), đạt 4.251 USD/tấn.
|Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: TTXVN
*Theo khảo sát, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm trong nước ghi nhận mức giảm mạnh. Bình quân giá tiêu chỉ còn 146.700 đồng/kg, thấp hơn 2.300 đồng so với ngày 30-9.
Cụ thể, Gia Lai hiện giao dịch ở mức 146.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng. Giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 3.000 đồng xuống 147.000 đồng/kg.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết, giá tiêu đen Lampung Indonesia được báo giá ở mức 6.979 USD/tấn, giảm 0,07% so với hôm qua.
Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6.500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn.
Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.600 - 6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.
VIỆT CHUNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.