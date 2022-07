Bản tin kinh doanh ngày 30/7: 7 tháng năm 2022, giá xăng dầu trong nước tăng gần 50% khiến CPI tăng

- 7 tháng năm 2022, giá xăng dầu trong nước tăng gần 50% khiến CPI tăng

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bình quân 7 tháng năm 2022, giá xăng dầu trong nước đã tăng 49,75% so với cùng kỳ năm trước, đã tác động làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung tăng 1,79 điểm phần trăm.

So với tháng 12/2021, CPI tháng 7/2022 tăng 3,59% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,14%. Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%.

So với tháng trước, CPI tháng 7 tăng 0,4% (khu vực thành thị tăng 0,42%; khu vực nông thôn tăng 0,37%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm giao thông giá giảm 2,85% do giá xăng dầu trong nước giảm.

- 7 tháng năm 2022, doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại vượt mốc 130.000