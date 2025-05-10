Bản thảo, kỷ vật quý và những hồi ức xúc động về nhà thơ Tố Hữu

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (4/10/1920 – 4/10/2025), chương trình với chủ đề Yêu đất nước qua thơ Tố Hữu được tổ chức tại Bảo tàng Tố Hữu (D9, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội).

Nhà thơ Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4/10/1920. Lớn lên giữa lúc phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo đang bùng lên mạnh mẽ, nhà thơ Tố Hữu đã sớm tiếp thu lý tưởng cộng sản và trở thành người lãnh đạo Đoàn Thanh niên Dân chủ ở Huế.

Những hiện vật làm rõ hơn sự nghiệp và cuộc đời nhà thơ Tố Hữu.

Năm 1938, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4/1939, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhiều nhà lao các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Năm 1942, ông vượt ngục, tìm về gây cơ sở và chắp nối liên lạc với tổ chức Đảng ở tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Tố Hữu đảm nhận vai trò Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Năm 1947, ông được điều động ra Việt Bắc phụ trách công tác văn nghệ. Tố Hữu tham gia Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam từ khi thành lập (1948), sau đó ông lần lượt giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa: Trưởng Ban Tuyên huấn, Trưởng ban Khoa giáo, Trưởng ban Thống nhất, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.