Bán tải điện VinFast VF Wild tái xuất với chi tiết mới

VinFast VF Wild là mẫu bán tải concept được hãng giới thiệu lần đầu tại Mỹ vào tháng 1/2024. Tới giữa năm, mẫu xe này đưa về nước để trưng bày tại Hà Nội và Bình Dương (nay đã sáp nhập với TP.HCM), và kể từ đó không xuất hiện thêm lần nào.

Mới đây nhất, một chiếc VinFast VF Wild với màu ngoại thất mới đã xuất hiện tại nhà máy của hãng. Dựa trên những hình ảnh rò rỉ được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô, chiếc bán tải điện này có màu sơn xám xanh, khác biệt so với chiếc từng được trưng bày năm 2024 có màu xám bóng.