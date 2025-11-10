Bản sắc Việt tại Saint Petersburg

Du học sinh Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025. (Ảnh: Xuân Hưng)

Tháng Bảy vừa qua, tại Nhà văn hóa các dân tộc thành phố Saint Peterburg, đại diện chính quyền thành phố đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký quốc gia tổ chức xã hội văn hóa phi lợi nhuận cho “cộng đồng Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận của chính quyền sở tại cho những đóng góp tích cực của kiều bào vào các hoạt động xã hội và hợp tác giữa hai nước.

Như vậy, cộng đồng người Việt chính thức trở thành thành viên của đại gia đình các dân tộc tại Saint Peterburg, tạo cơ hội cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn nữa của bà con vào đời sống địa phương.

Cộng đồng phát triển toàn diện

Sinh sống và làm việc tại Saint Peterburg từ khoảng 30 năm trước, cộng đồng người Việt hiện đã phát triển đến thế hệ thứ ba, nhiều người trở thành công dân của Liên bang Nga.

Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg Dương Chí Kiên, quá trình hội nhập ở một thành phố lớn như Saint Petersburg đặt ra nhiều thách thức đối với bà con, từ rào cản ngôn ngữ, khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, chi phí sinh hoạt cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt đến sự khác biệt văn hoá. Tuy vậy, bà con vẫn luôn lạc quan, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, duy trì phong tục truyền thống và hướng về Tổ quốc.