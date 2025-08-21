Bản quyền Ngoại hạng Anh ra sao nếu Canal+ rút khỏi thị trường Việt Nam?

Giai đoạn 2007–2009, giá bản quyền tăng vọt lên hơn 10 triệu USD/3 mùa, lần đầu tiên tạo áp lực tài chính cho các nhà đài Việt Nam. VTC từng gây chấn động khi giành quyền phát sóng, đưa Ngoại hạng Anh lên truyền hình số mặt đất miễn phí. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí khiến VTC phải chia sẻ lại với VTV, thị trường nhiều lần rơi vào cảnh “tranh chấp sóng”.

Đầu những năm 2000, chi phí bắt đầu tăng lên vài triệu USD mỗi mùa. Các công ty môi giới quốc tế như World Sport Group (WSG) nắm độc quyền phân phối khu vực. VTV, HTV phải đàm phán lại với các nhà trung gian, làm giá thành đội lên cao. Dù vậy, bóng đá Anh vẫn phổ biến trên sóng quảng bá và khán giả chưa phải trả phí đáng kể.

Trước năm 2000, giá bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam còn rất thấp, chỉ ở mức vài trăm nghìn USD mỗi mùa. VTV, HTV dễ dàng mua sóng và chia sẻ cho các đài địa phương. Người hâm mộ được xem bóng đá Anh trên VTV3, HTV7, HTV9 hoàn toàn miễn phí.

K+ ra 'tối hậu thư' bản quyền với mức tăng chóng mặt

Bước ngoặt xuất hiện năm 2009 khi Canal+ (Pháp) liên doanh với VTV lập ra K+. Từ mùa 2010–2013, K+ chi tới khoảng 30–40 triệu USD/3 mùa để độc quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Đây là mức giá gấp nhiều lần so với trước, nhưng đổi lại thị trường ổn định hơn. Người hâm mộ lần đầu quen với việc phải trả phí thuê bao để xem giải đấu.

Kể từ 2010, K+ luôn giữ vị trí trung tâm trong các gói bản quyền Ngoại hạng Anh, liên tục gia hạn đến ít nhất mùa 2027–2028. Tất nhiên, giá bản quyền luôn được các bên không tiết lộ nhưng được đồn đoán tăng đều đặn, có lúc vượt ngưỡng 50 triệu USD/3 mùa.

Thị trường chứng kiến sự thay đổi lớn: từ xem miễn phí trên sóng quảng bá sang xem trả tiền qua truyền hình vệ tinh hoặc OTT. Các đơn vị như FPT Play, MyTV, Viettel TV, VTVCab chỉ có thể mua lại từ K+, tạo thành thế “độc quyền một mối”.

Hành trình leo thang giá bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam phản ánh quy luật tất yếu: sức hút của giải đấu tỷ bảng ngày càng lớn, kéo giá lên mức chóng mặt. Từ chỗ vài trăm nghìn USD, nay đã thành “cuộc chơi” hàng chục triệu USD mà chỉ những tập đoàn đủ tiềm lực như Canal+/K+ mới kham nổi. Với người hâm mộ, câu chuyện không còn là có xem được hay không, mà là phải trả bao nhiêu để tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Anh.

Nếu Canal+ rút khỏi Việt Nam kịch bản nào sẽ xảy ra?