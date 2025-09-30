Ban quản trị nói về tin 'đền 2 tỷ đồng' vụ 3 bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư

Mới đây, tại tòa chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra một sự việc hy hữu: Ba bé trai chơi trò ném dép, thi xem ai ném xa hơn đã vô tình làm gãy vòi phun nước của hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nước từ vòi phun chảy xối xả xuống sàn, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện và khiến hai thang máy trong tòa nhà phải dừng hoạt động.

Sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền nhanh chóng, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “gia đình các cháu phải bồi thường 2 tỷ đồng”, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Biển – Trưởng ban Quản trị tòa CT12B – khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác.