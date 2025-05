Ban quản trị chung cư ở TPHCM đề nghị ngành thuế kiểm tra nghĩa vụ thuế, phí

“Theo cách hiểu của Ban quản trị, phiếu thu chi là việc ghi nhận đóng phí giữa cư dân với Công ty Savills Việt Nam - tức là mối quan hệ dân sự giữa hai chủ thể. Còn hoá đơn ghi nhận thêm về phần thuế giá trị gia tăng với phí quản lý vận hành. Công ty Savills Việt Nam thực hiện ghi nhận thu phí quản lý qua phiếu thu nhưng lại có thu thuế giá trị gia tăng, tức là Công ty Savills đã vượt quá thẩm quyền quản lý về thuế được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, văn bản của Ban quản trị chung cư The Sun Avenue nêu.

Hiện nay Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt đã tiến hành kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán với giai đoạn quản lý vận hành từ khi dự án bàn giao bắt đầu vận hành đến ngày 31/12/2022 của chủ đầu tư và Công ty Savills Việt Nam. Dù Ban quản trị nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ký báo cáo kiểm toán nhưng chủ đầu tư đùn đây trách nhiệm cho Công ty Savills Việt Nam ký kết và chịu trách nhiệm xác nhận về các hóa đơn, tài liệu tài chính, kế toán tại toà nhà.

Ban quản trị chung cư The Sun Avenue thắc mắc rằng, liệu có phải do các hóa đơn không hợp pháp, trốn tránh nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện quản lý vận hành quản lý toà nhà từ trước đến nay có liên quan đến chung cư The Sun Avenue hay không. Do vậy Ban quản trị mong ngành thuế thanh tra, kiểm tra toàn diện tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí để đảm bảo công khai minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của cư dân tại chung cư The Sun Avenue.