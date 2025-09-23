Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống bão từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Trong đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão số 9; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao (do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội.

Các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão và tuyên truyền tốt việc phòng, chống bão; khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát phương tiện giao thông khi có mưa bão...