Ban Nội chính Trung ương quyết theo đến cùng nhiều vụ việc dù chịu áp lực

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dành thời khái quát lại 8 kết quả lớn trong năm. Trong đó, Ban đã chủ động xây dựng, tham mưu chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với cách làm bài bản, cụ thể, khoa học.

Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương đã nhạy bén, cụ thể, kiên trì, quyết liệt, hiệu quả hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.