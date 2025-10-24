Bán nhẫn cưới khi giá vàng tăng

Cửa tiệm vàng hôm ấy đông nghẹt người. Ai cũng chen chúc, ai cũng vội. Trong hàng dài chờ đến lượt, tôi thấy một phụ nữ trung niên cầm trong tay chiếc nhẫn nhỏ.

Cô nói với nhân viên: “Nhẫn cưới, bán được bao nhiêu?”. Giọng cô run, không rõ vì hồi hộp hay vì tiếc. Khi nhân viên đặt nhẫn lên bàn cân, tôi chợt nghĩ, có những thứ tưởng chỉ nặng vài phân vàng, nhưng lại mang theo cả một quãng đời.

Hàng xóm của tôi cũng vừa bán nhẫn cưới. Chị kể: “Giờ vàng lên cao, bán đi mua cái tủ lạnh mới. Cái nhẫn hồi cưới có 2 phân à, chả đáng giữ.” Tôi hỏi đùa: “Rồi chồng chị biết không?” Chị cười: “Biết chứ. Ổng còn nói, bán đi cho nhẹ người. Chứ giờ có còn đeo đâu”.

Giọng chị nghe nhẹ hều, mà lòng tôi nặng trĩu. Có lẽ khi người ta bắt đầu xem nhẫn cưới là món có thể quy ra tiền, thì tình yêu cũng trở nên xa xỉ.

Không phải ai bán nhẫn cũng vì chán chường. Có người cần tiền chữa bệnh, có người muốn đổi đời, có người đơn giản chỉ nghĩ vàng đang được giá. Nhưng mỗi khi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay, dẫu chỉ là kim loại, người ta vẫn thấy nhói. Vì nó từng nằm ở đó, giữa hai bàn tay nắm lấy nhau trong ngày hứa hẹn.

Một chị hàng xóm kể, chị giữ chiếc nhẫn cưới suốt 20 năm. Nhưng khi chồng mất, chị đem bán. “Tôi không dám nhìn lại. Đeo thì đau lòng, cất thì nhớ, nên bán cho nhẹ”. Người bán nói câu nhẹ tênh, mà người nghe thấy nặng trĩu. Có lẽ, việc bán nhẫn không chỉ là bán vàng, mà là buông một phần ký ức đã không còn chỗ trong hiện tại.

Giá vàng tăng chóng mặt. Người ta sợ để lâu sẽ lỗ, sợ mình dại nếu không bán kịp. Thế nhưng, trong khi họ tính toán từng chỉ vàng, có ai nhớ được ngày mình cưới, nhẫn đâu phải thứ đắt tiền nhất?

Cái đáng giá là lời hứa 'mãi mãi', là bàn tay siết chặt dù cuộc sống có lúc thiếu thốn. Giờ đây, có người mua vàng để giữ của, có người bán vàng để giữ mình. Nhưng hình như chẳng mấy ai còn giữ được sự tin tưởng thuở ban đầu.

Mẹ tôi từng nói: “Cưới nghèo cũng phải có nhẫn cưới, không phải để khoe, mà để nhắc nhau đừng buông”. Lúc nhỏ tôi không hiểu. Giờ mới thấy, khi người ta tháo nhẫn ra, không chỉ là tháo một món đồ, mà là cởi bỏ một phần ràng buộc vô hình. Khi không còn muốn giữ, thì chiếc nhẫn cũng hóa vô nghĩa.

Có người mang nhẫn cưới đi bán khi giá vàng tăng (nguồn ảnh: Facebook Mai Linh Mai Linh)

Tôi biết một người đàn ông, sau khi vợ qua đời, vẫn giữ nguyên đôi nhẫn trong hộp gỗ. Ông không đeo, không bán, chỉ thỉnh thoảng mở ra nhìn. Ông nói, “Giữ để nhớ, chứ bán rồi sợ chẳng còn gì nhắc mình đã từng hạnh phúc”.

Có người cười ông lãng mạn, nhưng tôi thấy đó mới là sự thủy chung. Không phải giữ vì vàng, mà vì ký ức từng sáng hơn cả vàng.

Người ta vẫn nói vàng là tài sản an toàn nhất. Nhưng có lẽ, trong hôn nhân, thứ an toàn hơn cả vàng chính là lòng tin. Khi lòng tin mất giá, vàng dù tăng bao nhiêu cũng chẳng khiến ta giàu lên được. Có những cuộc hôn nhân, nếu đem ra cân, chắc cũng chỉ còn vài phân như chiếc nhẫn cưới cũ.

Tôi không trách ai khi bán nhẫn cưới. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng. Có khi, việc bán nhẫn lại là cách người ta dám đối diện với một sự thật: tình đã cũ, người đã khác.

Nhưng tôi cũng tin, có những chiếc nhẫn nên được giữ lại, không phải vì giá vàng, mà vì nó gói trong đó những ngày tháng có hơi ấm của chữ Tình. Giữ lại để nhắc mình rằng đã có một thời, chỉ một chiếc nhẫn nhỏ cũng đủ khiến hai người tin vào hạnh phúc.

Giá vàng có thể tăng từng ngày, nhưng giá của lòng người lại giảm dần nếu ta chỉ biết nhìn vào con số. Bán nhẫn cưới không xấu, chỉ là một lựa chọn. Nhưng có lẽ, điều đáng buồn là khi người ta thấy dễ dàng quá với việc ấy, như thể bán đi một ký ức chẳng còn giá trị gì.

Một chiếc nhẫn cưới có thể bán được vài triệu đồng. Nhưng nếu giữ lại, nó là minh chứng rằng tình yêu từng tồn tại, từng khiến ta tin vào điều đẹp đẽ. Trong cơn sốt vàng, giữa bao người chen nhau chốt lời, có lẽ người giàu nhất vẫn là người biết giữ cho mình chút vàng trong tim.