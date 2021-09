Bản nhạc tình tiếng Anh gây sốt MXH hóa ra có nguồn gốc Việt Nam

Trong phiên bản tiếng Anh, ca khúc có đoạn lời: "So it't time fall in love with you" trùng khớp với câu hát "Và thế là em đã biết nhớ thương" trong hit Anh Đánh Rơi Người Yêu Này.

"Anh Đánh Rơi Người Yêu Này" phiên bản tiếng Anh

Việc bài hát được chuyển thể sang tiếng Anh khiến nhiều người cảm thấy rất mới mẻ, khó nhận ra đó là bài hát của cô nàng AMEE khi chỉ nghe một đoạn ngắn.