Bán một loại vỏ cây khô, doanh nghiệp Việt thu về gần 4.800 tỷ

Sự bùng nổ này được củng cố bởi việc Việt Nam đang nắm giữ vị trí quốc gia sản xuất mặt hàng này lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Indonesia và Trung Quốc.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt 274,5 triệu USD với lượng xuất khẩu lên tới 99.874 tấn, đánh dấu mức tăng 11,7% về lượng và 5,2% về kim ngạch so với năm 2023.

Theo thống kê, nước ta sở hữu diện tích quế lên tới 180.000 ha với trữ lượng vỏ quế 0,9-1,2 triệu tấn, trong đó vùng trồng chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Nhiều năm qua, vỏ quế khô vừa là một loại gia vị, vừa là một loại dược liệu thiên nhiên quen thuộc trong cuộc sống.

Đáng chú ý, nhu cầu sử dụng quế trong các ngành thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược liệu tại các nước phát triển đang gia tăng nhanh chóng. Nhờ đó, mở ra một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tuy nhiên, quế Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô, khiến giá trị gia tăng còn hạn chế, đặc biệt khi so sánh với các nước xuất khẩu lớn như Indonesia, Sri Lanka và Ấn Độ, vốn đang đẩy mạnh chế biến sâu và đầu tư bài bản vào chuỗi cung ứng.