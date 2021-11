Bản lĩnh của người lính già chiến thắng ung thư di căn

Your browser does not support the audio element.

Hứng chịu bom đạn giữa thời bình

Thời trai trẻ ông Vũ Huy Chương tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam. Những lần vào sinh ra tử nơi lửa đạn đã rèn thép trong con người ông. Cho đến năm 2012, ông bị đau dữ dội ở vùng đầu và xương. Sau khi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, ông được giới thiệu ra bệnh viện Bạch Mai để làm các xét nghiệm chuyên sâu và phát hiện bị ung thư tuyến yên, tệ hơn là khối u đã di căn vào xương.

Chuyển sang viện K3 điều trị, các bác sĩ cho biết thêm phần xương chậu và chân trái của ông bị tổn thương nặng nề, xương đùi bị gãy và không thể đi lại buộc ông phải ngồi xe lăn. Khối u ngày một to lên làm ảnh hưởng đến quá trình bài tiết của cơ thể, hậu quả khiến ông mắc thêm chứng đái tháo nhạt phiền toái vô cùng.

Ông Chương kể giây phút đáng nhớ về hành trình chiến thắng ung thư của mình.

"Dù biết bệnh tật không chừa một ai nhưng lúc phát hiện bệnh tôi thấy buồn và chạnh lòng lắm chứ. Nếu ngày trước chết ở chiến trường thì còn nhiều luyến tiếc nhưng nghĩ lại thì thấy giờ này mình ra đi cũng không còn gì hối tiếc, con cháu đã có đủ cả" - ông Chương tâm sự. Bệnh nối bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn là thế nhưng vợ con vẫn luôn động viên và sát cánh cùng ông. Do kinh tế gia đình vốn không dư giả gì cộng thêm việc nhiều năm chạy chữa, nay bà Hoa đành bàn với các con bán bớt một phần mảnh đất của gia đình để đưa chồng đi viện.