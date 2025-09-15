Bán lẻ, viễn thông thi nhau tung ưu đãi, gói cước hút khách hàng đặt trước iPhone 17 series

Hệ thống cũng dành ưu đãi bao gồm trả trươc 10% hưởng lãi suất 0%, thu cũ đổi mới trợ giá 3 triệu và ưu đãi thẻ tín dụng 2,5 triệu đồng. Nhà mạng tung gói cước đồng hành mở bán iPhone 17 series Viettel được xem là nhà mạng đón đầu iPhone 17 series với nhiều gói cước trả trước và trả sau nhiều nhất. Theo đó, gói trả trước 5GIP200 (giá 200.000 đồng/30 ngày), khách hàng được 8GB/ngày, gọi nội mạng miễn phí (tối đa 20 phút/cuộc), 150 phút ngoại mạng và quyền lợi xem TV360. Khi mua kèm gói cước dài ngày và iPhone 17 Pro/Promax, khách hàng được tặng thêm quyền lợi bao gồm 3 tháng miễn phí, hoặc dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).

Song song ưu đãi, FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục ngàn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12, bên cạnh chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2,5 triệu đồng. Ghi nhận đến 10h30 sáng 15/9, Thế Giới Di Động ghi nhận 108.109 khách đặt trước, trong đó có 93.618 khách đã cọc iPhone 17 series, cho thấy sức nóng của sản phẩm tại thị trường.

iPhone 17 series hút hàng thị trường Việt Nam khi ghi nhận hàng trăm ngàn lượt đặt hàng trước. Ảnh minh họa: Internet.

Với gói trả sau NINE N300, khách hàng được 360GB data (12GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (60 phút/cuộc), 200 phút ngoại mạng, 200 SMS và data miễn phí cho Spotify, Meta, TikTok, YouTube.

Các dịch vụ cao cấp cũng được đi kèm khi mua dài ngày, bên cạnh voucher trị giá 500.000 – 7.000.000 đồng cho khách hàng hạng Vàng và Kim Cương.



Với FPT, khi khách hàng không đăng ký SIM kèm máy, FPT Shop và F.Studio by FPT tặng kèm miễn phí SIM kèm gói FVIP150, bao gồm 5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, TikTok, Facebook, cùng 500 phút gọi nội mạng và 200 phút ngoại mạng mỗi tháng.



Trong khi đó, MobiFone dù không có gói cước đi kèm, nhưng lại cho phép khách hàng tự tạo gói cước theo nhu cầu cho các gói theo ngày, theo tháng cho các tiện ích thoại, data với mức tiết kiệm hơn 50% rất nhiều so với sử dụng thông thường. Công cụ này được xem là rất tiện ích khi dùng đồng hành cho nhiều thiết bị điện thoại, bao gồm iPhone 17 series.



Theo kế hoạch, tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 series sẽ được bán từ 8h ngày 19/9 với nhiều phiên bản bộ nhớ.

Trong đó, iPhone 17 có giá từ 24,99 triệu đồng, iPhone 17 Air có giá từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro có giá từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng.