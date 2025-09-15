Bán lẻ, viễn thông thi nhau tung ưu đãi, gói cước hút khách hàng đặt trước iPhone 17 series

Bán lẻ đua khuyến mãi đặt trước iPhone 17 series
Thông tin từ 24hStore, trong giai đoạn đặt trước iPhone 17 series, hệ thống cam kết mang đến sản phẩm chính hãng 100% cùng chế độ bảo hành theo chính sách toàn cầu của Apple.
Đồng thời, khách hàng sẽ được tận hưởng những ưu đãi và dịch vụ hậu mãi khác biệt - điều đã làm nên uy tín của 24hStore trong suốt hơn một thập kỷ.
Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng loạt ưu đãi bao gồm minigame 100% trúng quà với phiếu quà tặng lên đến 17 triệu đồng. Cùng với đó, với khách hàng lên đời iPhone 17 sẽ được nhận ngay AirPods 4, bên cạnh trả góp 4 không với nhiều ưu đãi kèm máy và khi thanh toán lên đến 2 triệu đồng.
Cùng thời điểm, FPT Shop và F.Studio cũng chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air với mức trợ giá đến 4,5 triệu đồng.
Theo đó, khi khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện trị giá đến 2,5 triệu đồng.
Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hành trọn đời với mức giá ưu đãi chỉ 1,8 triệu đồng (giá gốc của gói là 3 triệu đồng). Với gói bảo hành này, khách hàng sẽ được đổi máy mới trong 17 tháng đầu tiên nếu thiết bị phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.
Song song ưu đãi, FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục ngàn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12, bên cạnh chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2,5 triệu đồng.
Ghi nhận đến 10h30 sáng 15/9, Thế Giới Di Động ghi nhận 108.109 khách đặt trước, trong đó có 93.618 khách đã cọc iPhone 17 series, cho thấy sức nóng của sản phẩm tại thị trường.
Hệ thống cũng dành ưu đãi bao gồm trả trươc 10% hưởng lãi suất 0%, thu cũ đổi mới trợ giá 3 triệu và ưu đãi thẻ tín dụng 2,5 triệu đồng.
Nhà mạng tung gói cước đồng hành mở bán iPhone 17 series
Viettel được xem là nhà mạng đón đầu iPhone 17 series với nhiều gói cước trả trước và trả sau nhiều nhất. Theo đó, gói trả trước 5GIP200 (giá 200.000 đồng/30 ngày), khách hàng được 8GB/ngày, gọi nội mạng miễn phí (tối đa 20 phút/cuộc), 150 phút ngoại mạng và quyền lợi xem TV360.
Khi mua kèm gói cước dài ngày và iPhone 17 Pro/Promax, khách hàng được tặng thêm quyền lợi bao gồm 3 tháng miễn phí, hoặc dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).
Với gói trả sau NINE N300, khách hàng được 360GB data (12GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (60 phút/cuộc), 200 phút ngoại mạng, 200 SMS và data miễn phí cho Spotify, Meta, TikTok, YouTube.
Các dịch vụ cao cấp cũng được đi kèm khi mua dài ngày, bên cạnh voucher trị giá 500.000 – 7.000.000 đồng cho khách hàng hạng Vàng và Kim Cương.
Với FPT, khi khách hàng không đăng ký SIM kèm máy, FPT Shop và F.Studio by FPT tặng kèm miễn phí SIM kèm gói FVIP150, bao gồm 5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, TikTok, Facebook, cùng 500 phút gọi nội mạng và 200 phút ngoại mạng mỗi tháng.
Trong khi đó, MobiFone dù không có gói cước đi kèm, nhưng lại cho phép khách hàng tự tạo gói cước theo nhu cầu cho các gói theo ngày, theo tháng cho các tiện ích thoại, data với mức tiết kiệm hơn 50% rất nhiều so với sử dụng thông thường. Công cụ này được xem là rất tiện ích khi dùng đồng hành cho nhiều thiết bị điện thoại, bao gồm iPhone 17 series.
Theo kế hoạch, tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 series sẽ được bán từ 8h ngày 19/9 với nhiều phiên bản bộ nhớ.
Trong đó, iPhone 17 có giá từ 24,99 triệu đồng, iPhone 17 Air có giá từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro có giá từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng.