Bạn làm gì khi người thân bị ung thư?

Lời khuyên của tôi là, bạn hãy nhìn thẳng và đối diện với nó, không trốn tránh hay bi lụy quá, vì sao ư?

Sự thật là, đối chúng ta, ung thư là hai từ đáng sợ, hầu hết mọi người đều coi ung thư đồng nghĩa với án tử. Vì thế không chỉ người bệnh, mà bất cứ ai khi nghe tin người thân, ruột thịt với mình bị ung thư thì đều cảm thấy điều đó cực kỳ tồi tệ, bi quan. Nhưng bạn là chỗ dựa của người bệnh lúc này. Bạn sẽ tự hỏi "tại sao…", "mình có thể làm được gì" hay "mình phải làm gì"…

Hãy sống như một cái cây

Tôi luôn ấn tượng và muốn chia sẻ với bạn về triết lý "sống như một cái cây" trong một bài chia sẻ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một bài báo do phóng viên nước ngoài phỏng vấn. Khi được hỏi "Tôi phải làm gì khi người thân gặp phải chuyện đau buồn", Thiền sư đã chia sẻ rằng bạn không cần cố phải làm gì cả. Như cái cây, nó sinh ra và phát triển không phải để mang lại bóng mát cho mọi người. Nhưng cái cây chỉ cần tự nó sinh trưởng tốt thì tự nhiên sẽ sinh ra bóng mát, thu hút người khác dưới bóng cây của mình. Con người cũng vậy, trước khi có thể giúp đỡ người khác, bạn cần phải phát triển và sống vui vẻ đã. Khi con người bạn được vui vẻ, bạn sẽ tỏa ra năng lượng tích cực, điều đó sẽ ảnh hưởng tốt tới người khác. Lúc đó bạn hãy dùng năng lượng tích cực của mình để tới bên cạnh và giúp đỡ người thân của mình.