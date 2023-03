Băn khoăn 'chạy điểm' học bạ, vì sao các trường vẫn tăng chỉ tiêu xét?

Đại diện trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) cho biết, dù điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT vênh nhau nhưng kết quả đánh giá bằng học bạ vẫn tương đối chính xác với khoảng 70-80% học sinh. Do đó, xét tuyển bằng học bạ vẫn là phương thức tốt bởi điểm này đánh giá quá trình rất dài, có độ tin cậy nhất định. Đây cũng là phương thức hiệu quả, tiết kiệm trong bối cảnh công nghệ số, cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Đại học Công nghệ TP.HCM, những năm gần đây thí sinh có xu hướng quan tâm đến phương thức xét tuyển học bạ, xét tuyển riêng. Vì thế hầu hết các trường đại học đều tăng chỉ tiêu cho các phương thức này hơn so với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lý giải về việc tăng chỉ tiêu xét học bạ những năm qua, ông Phan Phiến, Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT chung đề, chung đáp án sẽ cho ra kết quả công bằng nhất. Học bạ mỗi trường đánh giá khác nhau, không có thang đo chung. Tuy nhiên, trong điều kiện trường mới thành lập, mức độ cạnh tranh với các trường lớn thực sự khá khó khăn, trường buộc phải sử dụng phương thức xét học bạ để có thể tuyển đủ chỉ tiêu.

Trong khi đó, ông Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cho rằng, việc tăng xét tuyển học bạ do đặc điểm của từng trường. "Chúng tôi chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với các trường thuộc đại học quốc gia hay các trường đại học lớn trong việc thu hút thí sinh. Hơn nữa, tâm lý học sinh vẫn thích về học tại TP.HCM hơn ở tỉnh. Do đó, lượng thí sinh đăng ký xét tuyển không tăng, nếu không đa dạng phương thức sẽ khó tuyển sinh. Học bạ là phương thức giúp học sinh an tâm. Khi không trúng tuyển ở các trường đại học lớn khác, thí sinh sẽ quay về nhập học", ông Điệp nói.

TS Lưu Văn Huyền, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đánh giá, phương thức xét tuyển học bạ tạo nhiều thuận lợi cho cả trường đại học và thí sinh.

Với công tác tuyển sinh của các trường, kết quả học bạ có tính pháp lý, là một trong những thước đo, giúp xác nhận năng lực học tập của thí sinh toàn diện (đa dạng về môn học, tổ hợp).

Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức này ngày một nhiều bởi xét học bạ thuận tiện, thí sinh có thời gian, cơ hội chuẩn bị kết quả trong suốt ba năm THPT, được tăng thêm cơ hội trúng tuyển đại học. "Thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển sớm, giúp các em ổn định tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT", ông Huyền nói.

Nhiều cử tri từng kiến nghị Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển đại học qua học bạ do nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc "làm đẹp" học bạ và "chạy điểm". Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Luật giáo dục đại học năm 2018 cho phép các trường đại học tuyển sinh bằng các hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai. Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

