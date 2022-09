Bạn gái thỏa thuận cưới sẽ đưa con riêng về ở cùng, tôi miễn cưỡng đồng ý cho tới khi biết được sự thật choáng váng

Tôi và My quen trong một chuyến thiện nguyện ở vùng cao. Điều tôi ấn tượng ở My là cô gái hay cười, rất khoẻ dù vóc dáng nhỏ nhắn. Em năng động, giàu lòng yêu thương và rất dễ xúc động. Quen My tôi mới biết em xuất thân từ một gia đình kinh doanh, giàu có, từ bé chẳng phải làm gì. Vậy mà trong những đợt thiện nguyện, cô gái này lội ruộng, bê đồ, nấu nướng… chẳng khác gì con nhà nông thuần thục.

Về thành phố, chúng tôi làm gần nên có nhiều cơ hội quen nhau hơn. Cùng sở thích, đam mê thiện nguyện nên cả hai đứa cứ quấn lấy nhau, yêu từ lúc nào không hay. Cả hai đồng hành với nhau 5 năm thì tôi quyết định cầu hôn My, gọi là cầu hôn nhưng thực chất cũng chỉ là một buổi tối đi ăn, tôi ngỏ lời và được My đồng ý.

Xác định mối quan hệ lâu dài, chúng tôi đưa nhau về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi rất ưng My, còn tôi về nhà em thì khá sốc với đứa trẻ lên 5. Ban đầu tôi cứ ngỡ là em gái My, bố mẹ đẻ thêm đứa út nhưng nó lại gọi em bằng mẹ. Tôi hỏi My về đứa trẻ, hỏi tại sao em lại giấu tôi khi đã có con riêng rồi. Em ậm ừ xác nhận và chưa tìm được thời gian thích hợp để giải thích cho tôi. Nhưng nếu tôi yêu em, tôi sẽ chấp nhận tất cả.