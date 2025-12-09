Bạn gái mới siêu gợi cảm của Carlos​​​​​​​ Alcaraz

Mới đây, Grace Ann - em gái của người mẫu Brooks Nader - xác nhận tin đồn tình cảm giữa chị gái và Alcaraz. Ann chia sẻ như sau: "Tôi có thể nói rằng đó là thật. Gọi là ‘hẹn hò’ thì hơi sớm, nhưng rõ ràng Carlos là người đàn ông được nhắc tới nhiều nhất lúc này".
Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, bởi trước đó Brooks Nader từng dính tin đồn liên quan đến Jannik Sinner - đối thủ mà Alcaraz vừa đánh bại ở chung kết US Open 2025.
Gần nhất, Brooks sau đó lại được bắt gặp trên khán đài theo dõi trận đấu của Alcaraz, càng củng cố khả năng cặp đôi này đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Brooks Nader năm nay 28 tuổi và là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated. Cô mới chia tay vũ công Gleb Savchenko hồi tháng 4/2024, sau khi cả hai quen nhau qua chương trình Dancing with the Stars.
Về phía Alcaraz, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha vừa nâng cao danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp và trở lại vị trí số 1 thế giới. Trước đó, anh từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Emma Raducanu, đặc biệt sau khi cả hai thi đấu đôi nam nữ tại US Open.