Bạn gái mới siêu gợi cảm của Carlos​​​​​​​ Alcaraz

Mới đây, Grace Ann - em gái của người mẫu Brooks Nader - xác nhận tin đồn tình cảm giữa chị gái và Alcaraz. Ann chia sẻ như sau: "Tôi có thể nói rằng đó là thật. Gọi là ‘hẹn hò’ thì hơi sớm, nhưng rõ ràng Carlos là người đàn ông được nhắc tới nhiều nhất lúc này".

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, bởi trước đó Brooks Nader từng dính tin đồn liên quan đến Jannik Sinner - đối thủ mà Alcaraz vừa đánh bại ở chung kết US Open 2025.