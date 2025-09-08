Bạn gái kém 27 tuổi túc trực bên Brad Pitt trong lúc tài tử đau buồn nhất

09/08/2025

Mẹ Brad Pitt vừa qua đời ở tuổi 84. Thời khắc tài tử đau buồn nhất luôn có bạn gái kém 27 tuổi ở bên động viên. Nguồn tin chia sẻ với PEOPLE, Ines de Ramon thực sự gần gũi với gia đình Brad Pitt.

Bạn gái kém 27 tuổi và Brad Pitt. Ảnh: People

Không chỉ công khai thể hiện mối quan hệ tình cảm với tài tử 62 tuổi gần đây, Ines de Ramon còn luôn ủng hộ anh hết mình trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng.

Gần đây cô cùng Brad Pitt đi quảng bá phim F1 anh đóng chính từ Mỹ sang châu Âu.

Ngày 5/8 vừa qua, khi mẹ đẻ của tài tử qua đời, bạn gái kém 27 tuổi cũng luôn ở bên an ủi Brad Pitt, giúp anh vượt qua khoảnh khắc đau buồn nhất.

Nguồn tin thân cận của PEOPLE cho biết Ines de Ramon giữ mối quan hệ thân thiết với những người trong gia đình Brad Pitt. "Cô ấy muốn ở bên anh ấy và Brad cũng muốn cô ấy trở thành một người đặc biệt bên mình", nguồn tin cho biết.  

Thời điểm nghe tin mẹ mất, Brad Pitt đang quay phim mới The Adventures of Cliff Booth của đạo diễn David Fincher. Đây là phần tiếp của phim Once Upon a Time... in Hollywood từng mang về cho anh tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Brad Pitt và Ines de Ramon hẹn hò từ cuối năm 2022 và lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau năm ngoái trong sự kiện ra mắt phim Wolfs do tài tử đóng chính tại LHP Venice. Cặp đôi được cho là đã dọn về ở cùng nhau và đang có những bước tiến lớn trong mối quan hệ sau khi Brad Pitt chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Angelina Jolie. 

