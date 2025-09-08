Bạn gái kém 27 tuổi túc trực bên Brad Pitt trong lúc tài tử đau buồn nhất

Ngày 5/8 vừa qua, khi mẹ đẻ của tài tử qua đời, bạn gái kém 27 tuổi cũng luôn ở bên an ủi Brad Pitt, giúp anh vượt qua khoảnh khắc đau buồn nhất.

Nguồn tin thân cận của PEOPLE cho biết Ines de Ramon giữ mối quan hệ thân thiết với những người trong gia đình Brad Pitt. "Cô ấy muốn ở bên anh ấy và Brad cũng muốn cô ấy trở thành một người đặc biệt bên mình", nguồn tin cho biết.