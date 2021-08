'Bạn gái hụt' của Lee Min Ho lép vế trước 'thiên thần lai' Nancy

Yeonwoo được Dispatch đồn đoán là bạn gái của Lee Min Ho

Yeon Woo là cựu thành viên nhóm nhạc MOMOLAND. Tuy đã rời nhóm từ cuối năm 2019 nhưng cô nàng vẫn hoạt động sôi nổi ở thời mà MOMOLAND vô cùng nổi tiếng tại Kpop. Nhóm nữ này từng một bước vụt lên thành công vang dội sau khi phát hành bản hit BBoom BBoom gây bão toàn châu Á trong năm 2018.