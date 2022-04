Bạn gái dân quân bị đâm chết ở TP.HCM tiết lộ điều bí mật

Nghi phạm là phụ huynh học sinh đã ra đầu thú



Công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận với Vietnamnet, đơn vị đang tạm giữ nghi can Tuấn (50 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “giết người”.



Cụ thể, rạng sáng 5/4 Tuấn đến công an đầu thú và thừa nhận đã sát hại dân quân tự vệ N.T.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) vào chiều mưa 4/4 tại trước trường THCS Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu, giáp ranh giữa phường 8 và phường 14, quận Gò Vấp.

Nghi can Tuấn tại thời điểm gây án. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/4 anh H., là dân quân tự vệ thuộc Phường đội phường 14, quận Gò Vấp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước trường THCS Phạm Văn Chiêu. Lúc này, phát hiện ông Tuấn điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều nên anh H. nhắc nhở, yêu cầu đi đúng làn đường vì lúc này đang ùn tắc giao thông.

Nhưng ông Tuấn phản ứng, dẫn đến hai bên cự cãi, lớn tiếng qua lại với nhau. Bất ngờ ông Tuấn rút dao đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện.



Theo thông tin trên Báo Giao Thông, một người dân cho biết, lúc này trời mưa to, đường ùn ứ vì học sinh trong trường THCS Phạm Văn Chiêu tan giờ học. "Anh thanh niên mặc áo dân quân tự vệ đứng phân luồng thì xảy ra mâu thuẫn với một phụ huynh đón con. Hai bên cự cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát" - một người dân sống gần hiện trường nói.



Ông Tuấn sau khi gây án, đã bỏ lại xe gắn máy lại hiện trường rồi chạy bộ thoát thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an và cả quân đội có mặt tại hiện trường để điều tra.



Công an nhanh chóng xác định nghi can là ông Tuấn, thời điểm gây án, bên ngoài mặc áo mưa; bên trong là áo thun sọc ngang trắng, đen; mặc quần lửng…



Công an xác định, ông Tuấn có thời gian thuê nhà trọ tại phường 9, quận Gò Vấp nhưng đã trả lại nhà từ lâu. Công an làm rõ nhân thân lai lịch và tìm đến nơi thường trú của ông này ở quận 12 nhưng ông đã bỏ trốn.



Và đến rạng sáng 5/4, ông Tuấn đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.