Bán đồ chơi ô tô 'dỏm' cho nhiều người rồi xoá Facebook, cắt liên lạc

Thông thường, màn hình ô tô không được trang bị nhiều tính năng. Đặc biệt sẽ không hỗ trợ xem YouTube hay các ứng dụng khác tương tự vì lý do an toàn. Để có màn hình đủ tính năng, chủ xe buộc phải thay màn hình mới, tuy nhiên việc này sẽ phải can thiệp hệ thống điện bên trong xe. Do đó, nhiều người dùng thiết bị Android Box như một giải pháp thay thế, tiết kiệm.

Android Box cho ô tô biến màn hình xe hơi thành thiết bị Android, có đầy đủ một số tính năng cần thiết, và hỗ trợ cả Apple Carplay lẫn Android Auto – tức ghép nối được với điện thoại Android và iPhone để sử dụng các tính năng dẫn đường, rảnh tay.

Trên thị trường hiện nay, các thiết bị Android Box cho màn hình xe ô tô thường được bán với giá từ 3 triệu đồng trở lên.

Hải Đăng