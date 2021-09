Bản demo dự án âm nhạc dang dở của Phi Nhung bất ngờ bị 'leak'

Theo thông tin được một đơn vị thu âm làm việc với Phi Nhung tiết lộ thì đoạn audio Phi Nhung thu âm demo cho một ca khúc mới mang tên Hai Ơi Đừng Qua Sông. Ngay từ những giây đầu tiên, chất giọng đặc biệt của Phi Nhung đã không thể lẫn vào đâu.

Your browser does not support the video tag.

Demo ca khúc mới của Phi Nhung

Tuy nhiên, Phi Nhung vẫn chưa ưng ý với bản thu này nên đã hẹn lại một dịp khác làm tốt hơn rồi mới phát hành. Bất ngờ, nữ danh ca lại dương tính với COVID-19 nên cô chưa thể thu âm lại, khiến ca khúc vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa.

Hiện phía đại diện hãng đĩa đăng đoạn demo này lên là để động viên nữ ca sĩ sớm khoẻ lại.