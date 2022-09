Ban đêm ngủ nên mở hay đóng cửa sổ? Sự thật không hề mê tín

Một cánh cửa đóng kín sẽ cho bạn thêm thời gian để hành động và tự cứu mình khỏi đám cháy. Cửa đóng giúp ngăn lửa lan nhanh vào căn phòng, vì vậy giữ nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài.





4.Thêm thời gian phản ứng khi bị trộm đột nhập

Đóng cửa phòng giúp bạn có thêm thời gian phản ứng khi bị trộm đột nhập. Một căn phòng được đóng cửa cẩn thận sẽ hạn chế được những tên trộm đột nhập vào, bạn sẽ có thêm thời gian cố thủ trong phòng trong khi chờ người đến ứng cứu, đảm bảo cho an toàn của chính bạn và những người thân yêu.

5. Giúp giữ nguồn năng lượng tích cực theo phong thủy

Đóng cửa phòng giúp giữ nguồn năng lượng tích cực theo phong thủy. Theo một trong những nguyên tắc trong phong thủy là tránh việc cửa phòng mở khi ngủ. Vì khi bạn để cửa mở, các năng lượng tích cực trong phòng dễ dàng ra bên ngoài hết. Thêm vào đó, việc đóng cửa cũng sẽ đem lại cho bạn cảm giác an tâm, an toàn hơn và bình an hơn, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc.

Theo Xe và thể thao