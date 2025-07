Bán đất cho đại gia Đinh Trường Trinh, cựu lãnh đạo Vinafood II bị truy tố

Ngày 2/2/2016, bà Hồng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT với giá 1.683 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định, bà Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển trở lại tài khoản của ông Đinh Trường Chinh. Cáo trạng xác định, trong vụ này ông Chinh đã được hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Đối với bị can Huỳnh Thế Năng, cáo trạng xác định, bị can đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Bị can Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án. Hành vi của hai bị can này gây thất thoát cho nhà nước 970 tỷ đồng.