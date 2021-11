Bán đất “ảo”, lừa 150 tỷ đồng của nhiều người

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) - Giám đốc Công ty Phát An Gia cùng hành vi trên.

Năm 2018 - 2019 Hoàng Mạnh Cường đã sử dụng 2 pháp nhân là Công ty Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0315031900) và Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0314443669) để ký kết các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng đặt cọc khu dân cư và thu tiền của khách hàng mua đất tại 5 “dự án” gồm: Dự án khu dân cư Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; là dự án 272 Long Thuận) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát. Các “dự án” trên do Cường đứng tên quyền sử dụng đất tại các phường Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, quận 9.