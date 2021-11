Bạn đã sẵn sàng cho màn ra mắt đầy hứa hẹn của hàng loạt bộ phim Hàn trong tháng 11 này chưa?

Now, We Are Breaking Up (Song Hye Kyo - Jang Ki Yong)

Có thể nói, Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ Chúng Ta Chia Tay) chính là bộ phim được khán giả mong đợi nhiều nhất trong tháng 11 này. Bộ phim với sự tham gia của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun (EXO) và Choi Hee Seo,... sẽ mang đến cho người xem nhiều hương vị khác nhau của tình yêu và cả những cuộc chia tay.

Trong phim, Song Hye Kyo sẽ vào vai Ha Young Eun, quản lý đội thiết kế của một nhãn hiệu thời trang, một người theo chủ nghĩa hiện thực thời thượng và thông minh. Còn Jang Ki Yong sẽ vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có và nổi tiếng. Anh cũng được giới thiệu là người có trí tuệ thông minh và ngoại hình bắt mắt. Liệu rằng mối quan hệ của cả hai sẽ bắt đầu như thế nào và tiếp diễn ra sao? Đó chính là những điều khiến khán giả vô cùng mong đợi đến ngày Now, We Are Breaking Up lên sóng.

Không chỉ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian dài vắng bóng, Now, We Are Breaking Up còn là bộ phim cuối cùng của Jang Ki Yong trước khi anh lên đường nhập ngũ. Những thông tin, hình ảnh hậu trường liên quan đến cặp đôi Song Hye Kyo - Jang Ki Yong đều thu hút sự chú ý rất lớn của khán giả. Dù là cặp chị - em với sự chênh lệch tuổi tác đáng kể, thế nhưng khán giả vẫn không ngừng dành lời khen ngợi của cả hai.

Now, We Are Breaking Up lên sóng vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh SBS, bắt đầu từ ngày 12/11.

Happiness (Park Hyung Sik - Han Hyo Joo)

Happiness lấy bối cảnh một tòa nhà chung cư cao tầng được phân chia theo địa vị xã hội. Tòa nhà bị phong tỏa khi một căn bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện trong thành phố, và bộ phim sẽ miêu tả nỗi sợ hãi của cư dân, những trận chiến tâm lý khốc liệt và cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng để tồn tại trong tòa nhà.

Han Hyo Joo đóng vai Yoon Sae Bom, một đặc vụ chiến thuật trong Đơn vị Hoạt động Đặc biệt của Cảnh sát Seoul, trong khi Park Hyung Sik là Jung Yi Hyun, một thám tử, đồng thời cũng là bạn học trung học cũ và có tình cảm với cô.

Happiness là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Park Hyung Sik sau khi anh xuất ngũ. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Han Hyo Joo và Jo Woo Jin nên càng khiến khán giả thêm phần mong đợi. Đặc biệt, bộ phim thuộc thể loại kinh dị, hành động và kể về ngày tận thế nên hứa hẹn sẽ rất phù hợp với những fan đam mê cảm giác mạnh.