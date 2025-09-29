Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

Tôi 33 tuổi, lập gia đình 6 năm và có một con trai nhỏ. Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi chồng tôi phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.

Sau thời gian dài chạy thận, bác sĩ cho biết anh cần ghép thận để duy trì sự sống. Ghép thận không chỉ phụ thuộc nhóm máu mà còn đòi hỏi sự tương thích HLA (kháng nguyên bạch cầu người). Càng nhiều chỉ số phù hợp, khả năng thành công càng cao và nguy cơ thải ghép càng thấp. Chính vì vậy, việc tìm được thận tương thích vô cùng khó khăn.

Nghe tin, người thân trong gia đình tôi đều sẵn sàng hiến thận. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, không ai phù hợp. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi phép màu. Mẹ chồng ngày ngày cầu nguyện mong có ai đó hiến thận nhân đạo cho anh.