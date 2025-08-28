Bán cơm giá 'cắt cổ' cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An 'chữa' thành suất miễn phí?

Mới đây, nhà hàng Thủy Linh (phường Vinh Phú, Nghệ An) bị tố bán suất cơm cho cán bộ, nhân viên điện lực tỉnh Nghệ An với giá “cắt cổ”. Suất ăn 135.000 chỉ bao gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và 2 miếng chả. Sau đó, nhà hàng lên tiếng rằng đó là suất cơm miễn phí.

Trao đổi với PV VietNamNet, phía Công ty Điện lực Nghệ An thông tin, ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Phương Lam - nhân viên hành chính thuộc công ty - tới nhà hàng Thủy Linh đặt 230 suất cơm cho bữa chiều tối với giá 130.000 đồng/suất (không phải 135.000 như thông tin trên mạng xã hội). Và 310 suất vào ngày hôm sau 27/8.

Chiều tối 26/8, nhà hàng giao những suất cơm đầu tiên, phía điện lực không mở ra kiểm tra mà đưa lên hiện trường đang sửa điện lưới cho cán bộ, nhân viên ăn.

Khi nhà hàng đưa các suất ăn tiếp theo đến công ty điện lực, một cán bộ mới mở suất cơm ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có rất ít cơm và thức ăn.