Bạn có biết: YouTube Vanced tốt đến độ Samsung cũng từng bị 'bắt quả tang' sử dụng?

Youtube Vanced là phiên bản tùy biến của ứng dụng Youtube gốc tới từ Google, được phát triển bởi một bên thứ ba. Mới đây, đội ngũ phát triển Youtube Vanced cho biết sẽ ngừng tung ra các phiên bản mới, cũng như xóa đường link tải về khỏi website.

"Vanced đã bị ngưng hỗ trợ. Trong một vài ngày tới, đường link tải về trên website sẽ bị gỡ bỏ. Chúng tôi biết đây không phải là điều mà các bạn muốn nghe, nhưng đó là thứ mà chúng tôi phải làm. Cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt những năm qua.", Twitter của Youtube Vanced viết.

Lý do khiến cho Youtube Vanced dừng hoạt động đến từ những áp lực về pháp lý từ Google. Chia sẻ với The Verge, một thành viên trong đội ngũ của Vanced cho biết Google đã yêu cầu Vanced gõ bỏ những mối liên hệ tới "Youtube", thay đổi logo, và gỡ bỏ toàn bộ các đường link tới các sản phẩm của Youtube. Trên trang Discord của mình, đội ngũ Vanced xác nhận lý do khiến cho dự án này buộc phải dừng lại là do vấn đề về pháp lý. "Cho những người hỏi lý do, nó liên quan đến vấn đề pháp lý ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".