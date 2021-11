Bạn có biết những thần tượng dễ gần này thực ra từng rất nhút nhát?

Hiện nay Doojoon nổi tiếng là một idol thân thiện, giao thiệp rộng nhưng không phải ngay từ đầu đã vậy. Chàng trưởng nhóm của Highlight từng là một người vô cùng nhút nhát và khó giao tiếp với người lạ. Trong một bài phỏng vấn về bộ phim “Let’s Eat”, chính Doojoon cũng đã thừa nhất mình từng rất dễ xấu hổ với những người không quen thân. Doojoon đã ẩn giấu sự ngượng ngùng của mình rất tốt, vậy nên thật khó có thể tưởng tượng anh chàng lại từng là một người nhút nhát như vậy!

4. D.O. (EXO)

D.O. nổi tiếng với tính cách yên tĩnh, kiệm lời và chính bản thân anh chàng cũng nói rằng mình rất xấu hổ trước mặt người lạ. Các thành viên EXO cũng từng bình chọn D.O. là thành viên nhút nhát nhất. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, D.O. đã gần như rời khỏi vỏ bọc của chính mình. Anh có nhiều bạn trong ngành giải trí hơn và dường như cũng thoải mái hơn nhiều trước máy quay.

5. Mark (GOT7)