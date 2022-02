Bắn chết hàng xóm rồi tự sát: Bị tố 'vô trách nhiệm', chính quyền xã nói gì?

30 phút trước Người Việt bốn phương

Ngày 15/2, chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức Lễ Thượng Nguyên cầu an cho bà con kiều bào cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Lào. Buổi lễ cầu an do thượng tọa Thích Minh Quang chủ trì.