Ban 'cấm lệnh' với Australia vì AUKUS, New Zeland lại tính vào... AUKUS?

Cao ủy New Zealand tại Australia Dame Annette King cho hay, AUKUS không làm thay đổi mối quan hệ an ninh và tình báo hiện có giữa nước này với Australia, Mỹ và Anh. (Nguồn: The Sydney morning Herald)

Trả lời phỏng vấn nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 26/10, Cao ủy New Zealand tại Australia Dame Annette King khẳng định, AUKUS không làm thay đổi mối quan hệ an ninh và tình báo hiện có giữa New Zealand với Australia, Mỹ và Anh.