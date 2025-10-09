Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè

Vị trí quyết định thành bại

Mô hình bán cà phê mang đi từng được xem là “cửa ngõ khởi nghiệp” cho những người vốn liếng hạn chế. Những chiếc xe đẩy di động, quầy hàng nhỏ gọn mọc lên như nấm sau mưa, thu hút hàng loạt cá nhân khởi nghiệp với giấc mơ làm giàu nhanh chóng.

Anh Nguyễn Duy Đức (cựu nhân viên văn phòng tại Hà Nội) từng đầu tư hơn 20 triệu đồng vào xe đẩy và khóa học pha chế. Áp lực thất nghiệp khiến anh Đức mong muốn khởi nghiệp ngay. Sau một thời gian xem các clip trên mạng, anh bị cuốn hút bởi lời quảng cáo từ một đơn vị cung cấp quầy bán cà phê và nguyên liệu.

Anh Đức cho biết: “Ban đầu, tôi nghĩ đây là cơ hội dễ dàng. Vốn chỉ cần vài chục triệu, lợi nhuận có thể lên đến 50-70% mỗi cốc nếu bán được nhiều. Không cần mặt bằng lớn, chỉ đứng đường là có khách”.

Tuy nhiên, để bán được cho khách đi đường và có doanh thu ổn định không phải là điều dễ dàng. Đơn vị đào tạo cho anh Đức cũng không đề cập tới những thách thức thực tế.