Ban Bí thư yêu cầu không chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2021.

Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.