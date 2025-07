Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở 3 tỉnh

Ngày 22/7, Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo báo Điện Biên Phủ, tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu chúc mừng Đại tá Vũ Văn Đấu, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an trong hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên.