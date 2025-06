Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhậm chức, lên chức khi sáp nhập tỉnh, xã

Ban Bí thư lưu ý, hạn chế việc tổ chức tổng kết, gặp mặt, chia tay; nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Đồng thời, giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng trước ngày 30/6, không để những việc dở dang, không rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các cấp chính quyền khi kết thúc hoạt động.

Những công việc đang thực hiện cần phải có kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện bảo đảm không bỏ sót, quên việc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà, đất, không để thất thoát, lãng phí.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện ngày 30/6 và ngày 1/7, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động kích động, chống phá, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước; không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.