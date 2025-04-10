Bản án cuối cùng cho ông trùm

Page Six đưa tin ngày 3/10 (giờ địa phương), tòa án liên bang Manhattan (New York, Mỹ) tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam đối với Sean Combs (Diddy) về tội vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm - tội mà một cá nhân cố ý vận chuyển người khác qua ranh giới tiểu bang hoặc biên giới quốc tế vì mục đích mại dâm.

Rapper Bad Boy for Life cũng phải nộp phạt 500.000 USD cho tòa án, đồng thời tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và vấn đề lạm dụng chất kích thích. Không có khoản bồi thường nào được đưa ra.

Hình ảnh phác thảo Diddy tại phiên tòa kết án. Ảnh: Reuters.

Ngay trước khi đưa ra phán quyết, thẩm phán Arun Subramanian nhấn mạnh đã xem xét toàn bộ quá khứ của bị cáo, cũng như cân nhắc việc Diddy là nghệ sĩ và doanh nhân tự thân, từng truyền cảm hứng và nâng đỡ cộng đồng.

“Ông lạm dụng họ, cả về thể chất, tinh thần và tâm lý. Tại sao chuyện đó kéo dài trong nhiều năm? Bởi vì ông có quyền lực và nguồn lực để duy trì nó. Tòa án không thể đảm bảo rằng nếu được thả, những tội ác này không tái diễn”, thẩm phán nói.

Tòa cũng lo ngại nếu không xử lý nghiêm có thể khiến những kẻ bạo hành khác khinh nhờn pháp luật.

Vì Diddy đã thụ án một năm, bản án trên đồng nghĩa ông trùm hip hop được thả ra sau khoảng ba năm nữa.