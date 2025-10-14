Bán 3 triệu bình chữa cháy không dập được lửa, thu về cả nghìn tỷ đồng

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội phát hiện một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng không dập được lửa.

Qua xác minh, Công an TP Hà Nội phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy, ảnh hưởng đến tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng.

Bước đầu, Công an Thành phố xác định Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978; thường trú tại phường Phú Thọ, TPHCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON.