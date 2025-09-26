Bamboo Airways về lại Tập đoàn FLC, Sun PhuQuoc Airways đủ điều kiện bay thương mại

AOC là chứng chỉ nhà khai thác tàu bay do nhà chức trách hàng không cấp, cho phép hãng được khai thác thương mại trong phạm vi được phê chuẩn. Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng. Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện tốt các quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại tàu bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm. Việc hoàn tất toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này cho thấy Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn và năng lực khai thác. Với AOC trong tay, Sun PhuQuoc Airways chính thức đủ điều kiện mở bán vé từ ngày 15/10/2025 và sẽ cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025. Theo kế hoạch, ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch – kinh tế trọng điểm trong nước. Các chặng bay dự kiến bao gồm Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác như TP.HCM – Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM – Vân Đồn. Và trong thời gian tới, hãng bay sẽ tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh và thành phố khác. Cũng trong ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways đã nhận thêm chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization – ATO). ATO là cơ sở huấn luyện được Cục Hàng không phê chuẩn, cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways được xem là 2 trong số các hãng hàng không có dịch vụ nghỉ dưỡng đi kèm từ hệ sinh thái tập đoàn mẹ.

Trước đó, khi thuộc Tập đoàn FLC, Bamboo Airways đã có nhiều thành công bước đâu khi kết nối với các chặng bay có hệ sinh thái FLC đi kèm như Quy Nhơn, Vân Đồn, Thanh Hóa..., bên cạnh các chuyến bay quốc tế bằng tay thân rộng trên đường bay quốc tế.



Cùng với đó, Sun PhuQuoc Airways cũng được định vị là “hãng hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam, mở ra hành trình liền mạch với hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế của Sun Group.

Hãng bay được xây dựng không chỉ phục vụ một nhóm khách hàng nhất định, mà còn mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách từ khắp nơi trên thế giới với những chuyến bay chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch ngay trên bầu trời.