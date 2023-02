BamBam (GOT7) từng khóc òa vì scandal hẹn hò Mina (TWICE)

Cũng từ đó mà tôi bắt đầu tiết kiệm tiền. Tin đồn lần đó là sai sự thật và chúng tôi vượt qua rất nhanh, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tin đồn hẹn hò tới mà đúng thì khéo tôi phải nghỉ hưu thật (cười).

Về khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi nghĩ là ở hiện tại vì tôi nhận được rất nhiều tình yêu từ công chúng Hàn Quốc".

Scandal hẹn hò mà BamBam nhắc tới là với hậu bối cùng công ty Mina (TWICE) vào năm 2017. Một bức ảnh Mina và BamBam chụp chung khá thân mật bị lan truyền trên nhiều diễn đàn Hàn Quốc, khiến cả hai bị phản đối bởi cả cư dân mạng lẫn người hâm mộ do TWICE và GOT7 đều đang trên đỉnh sự nghiệp.