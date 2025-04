‘Bấm xem clip gây mất quyền kiểm soát điện thoại’ chỉ là tin giả

Trước đó, hồi tháng 1/2025, khi phân tích về thông tin “quét QR khiến điện thoại bị treo hoặc mất tiền” lan truyền trên mạng, cùng với việc khẳng định đây là tin giả, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật của Công ty NCS nhận xét: Tin giả cũng gây hoang mang không kém gì các thủ đoạn lừa đảo. Những tin giả, sai sự thật thường được tung ra để gây hoang mang dư luận hoặc tạo ra sự sợ hãi không cần thiết, có thể dẫn đến hành vi tự vệ thái quá hoặc mất cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo thực sự.

Theo các chuyên gia, tuy hiện nay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất phổ biến, song không phải cảnh báo lừa đảo nào cũng là thật, thậm chí các đối tượng lừa đảo có thể dùng cảnh báo lừa đảo để dẫn dụ người dùng vào kịch bản lừa đảo. Vì vậy, nếu nhận được các thông tin, bất kể nội dung là gì, người dùng đều cần kiểm chứng lại.

Người dùng có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống như trang web của cơ quan công an, ngân hàng, báo chí, truyền hình chính thống; theo dõi các cảnh báo từ hiệp hội an ninh mạng hoặc các công ty an ninh mạng uy tín. Đồng thời, người dùng cũng không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để hạn chế phát tán các tin đồn gây hoang mang.