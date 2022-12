Balenciaga thời Demna: Cách mạng tiêu chuẩn hay tùy hứng nghệ thuật?

Hình ảnh trong chiến dịch “Garde-Robe” với tài liệu liên quan đến phán quyết về quảng cáo khiêu dâm trẻ em.

Không giống như những chiến dịch “độc-lạ-quái” gây nhiều tranh cãi vốn là “đặc sản” của Balenciaga dưới thời Demna Gvasalia, sự việc lần này đã vượt ngoài tầm kiểm soát và nhanh chóng trở thành một trong những bê bối thời trang lớn nhất năm 2022.

Chỉ cần gõ từ khóa “Burn Balenciaga” hoặc “Cancel Balenciaga," công chúng sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều video cắt xé, hay thậm chí là đốt sản phẩm được đăng trên TikTok.

Hashtag #cancelbalenciaga (tẩy chay Balenciaga) đã đạt đến 70 triệu lượt truy cập trên nền tảng này. Đồng thời, cư dân mạng cũng không ngừng gây áp lực và cho rằng người nổi tiếng cần “cắt đứt” quan hệ hợp tác và ngưng sử dụng các sản phẩm của Balenciaga.

Đỉnh điểm là khi Kim Kardashian - “nàng thơ” của nhãn hàng, một người vốn nổi tiếng với những chiêu trò tạo “drama,” cũng đã phải lên tiếng về việc xem xét lại mối quan hệ với thương hiệu, nhằm xoa dịu sự công kích của dư luận đối với cô.

Người dùng TikTok kêu gọi tiêu hủy đồ để “tẩy chay” Balenciaga.

Trước những phản ứng gay gắt đó của công chúng, Balenciaga đã đưa ra lời xin lỗi đầu tiên về chiến dịch “Gift Shop” và gỡ toàn bộ hình ảnh của chiến dịch khỏi các kênh truyền thông của họ.

Sau đó vài giờ, nhãn hàng đăng tiếp lời xin lỗi về chiến dịch “Garde-Robe” và khẳng định buộc các bên liên quan chịu trách nhiệm.

Balenciaga đăng lời xin lỗi lên story của Instagram.

Đến đầu tháng 12, Giám đốc Sáng tạo Demna Gvasalia mới chính thức nói lời xin lỗi. Anh lên tiếng nhận lỗi về mình do đã chọn sai cách truyền đạt ý tưởng, và cam kết sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ trẻ em để “chuộc lỗi” cho sai lầm của mình.

Do scandal chấn động này, nhà thiết kế cũng đã bị thu hồi giải thưởng “Tiếng nói toàn cầu 2022” do The Business of Fashion trao tặng.